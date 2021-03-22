"İhtiyaç duyuldukça yaşlılarımızın yanındayız"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Selimözer Mahalle Konağında, mahallenin büyükleri ile bir araya gelip hasbihal etti. Belediye Meclis Üyesi Doktor Mehmet Emin Demir'de yaşlılara yönelik şeker ve tansiyon ölçümü yaparak çeşitli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı.

YAŞLILAR BAŞIMIZIN TACI

Belediye tarafından yapılan Mahalle Konakları çeşitli etkinliklere ev sahibi olmaya devam ediyor. Son olarak ta "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Selim Özer Mahallesinde bulunan Mahalle Konağında yaşlılar ile bir araya gelerek onlarla neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Pandemi kuralları içerisinde gerçekleştirilen sohbette Başkan Saygılı, yaşlıların başımızın tacı olduğunu söyleyerek "Sizler geçmiş ile bu günümüz arasında bir köprüsünüz. Allah hepimize sağlıklı bir şekilde yaşlanacağımız günleri görmeyi nasip etsin" dedi.

NEŞELİ SOHBET

Mahallenin büyükleri ile Belediye Meclis Üyesi Doktor Mehmet Emin Demir ile birlikte bir araya gelen Başkan Saygılı, Mahalle konaklarının da bulundukları semtlere farklı bir hava kattığını, bundan sonra daha sık bir şekilde yeni yapılacak olan mahalle konukları da dahil burada vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Neşeli geçen sohbette mahallenin büyükleri geçmişte yaşadıkları tatlı anılarını anlatarak moral depoladılar.

TANSİYON VE ŞEKER BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Sohbet sonrası Belediye Meclis Üyesi Doktor Mehmet Emin Demir tarafından Mahallenin yaşlılarına yönelik şeker ve tansiyon ölçümü ile bilgilendirme yapıldı. Demir, "Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ile birlikte yaşlılarımızın her zaman yayındayız. Yaşlılarımızda tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıklar yaygın, onların şeker ve tansiyonlarını kontrol edip bilgilendirme yaptık. Kontrollerinde sonuçları yüksek çıkan yaşlılarımız oldu, kendilerini gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirdik" dedi.

İHTİYAÇ DUYULDUKÇA YAŞLILARIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Saygılı son olarak yaşlılara her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek "Bugünlere ulaşmamızın temelinde, ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplumun hizmetine harcamış yaşlılarımız vardır. Onlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalı, kıymetli tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza her açıda destek olmalıyız. Pandeminin etkilerinin azalmasının ardından mahallelerimizde ki tüm yaşlılarımıza yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.