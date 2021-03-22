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Giriş Tarihi: 22.3.2021 19:18 Son Güncelleme: 22.3.2021 19:19

İki dev balığı 5 saatlik uğraşla denizden çıkardı

AA
İki dev balığı 5 saatlik uğraşla denizden çıkardı

'ne arkadaşlarıyla balık avlamak için teknesiyle açılan bir balıkçı, oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğunda iki kılıç balığını yaklaşık 5 saatlik uğraşlarla denizden çıkardı. Biri 80 diğeri 100 kilogram gelen balıklar, kilosu 100 liradan satışa sunuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı, oltasıyla 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı yakaladı.

Fethiye Körfezi'ne arkadaşlarıyla balık avlamak için teknesiyle açılan Çalış Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ovel Orhan, aynı gün oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğunda iki kılıç balığını yaklaşık 5 saatlik uğraşlarla denizden çıkarabildi.

Biri 80 diğeri 100 kilogram gelen balıklar, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Kılıçbalıklarını görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Orhan, oltasına takılan iki balığı güçlükle çektiğini ifade etti.

Körfezde böyle büyük balıkların görülebildiğini aktaran Orhan, "İki balığı güçlükle denizden çıkardım. Kooperatif binamızda sergiliyoruz. Lezzetli bir balık. Dilimleyip kilosunu 100 liradan satacağız." diye konuştu.

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İki dev balığı 5 saatlik uğraşla denizden çıkardı
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