İkindi Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? - İkindi Namazı Tesbihatı Yapılışı

Günün üçüncü kılınan farz namazıdır. Sekiz rekâttan oluşur. İkindi namazının önemi de tıpkı diğer vakit namazlarının olduğu gibi çok büyüktür. İkindi ezanının okunmasının ardından ister evde ister camide kılınabilmektedir. Camide cemaat ile birlikte kılmanın ise daha faziletli olduğu belirtilmiştir. Namazın ardından ise ikindi namazı tesbihatı yapılır. İkindi namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusu da pekçok kişi tarafından araştırılmaktadır. İkindi namazı tesbihatı yapılışı hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKÂTTAN OLUŞUR?

Namaz kılmak farz olan ibadetlerden birisidir. Müslümanlar için en mühim ibadetlerin başında yer almaktadır. Dünya hayatı sona erip ahiret hayatı başladığında sorgu esnasında ilk sorulacak sorulardan birisi namazdır. İkindi namazı da farz olan namazlar grubunda yer almaktadır. Sekiz rekâttan oluşan ikindi namazında öncelikle dört rekât sünnet kılınır. Daha sonra ise dört rekât farz eda edilir. Namaz bitiminde ise ikindi namazı tesbihatı yapılır.

İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

İKİNDİ NAMAZININ FAZİLETLERİ

Ebû Mûsâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer." (Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215)

İKİNDİ NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

İkindi namazının başlangıç vakti ve bitiş vakti de en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu konu hakkında bazı hadis kaynaklarında da bilgiler yer almıştır.

İşte o hadislerden birisi;

İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 5).