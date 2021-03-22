İkra İsminin Anlamı Nedir? TDK ile İkra Ne demek, Kuran'da Geçiyor Mu?

Arapça kökenli bir sözcük olan İkra, günümüzde kız çocukları için kullanılan isimlerden birisidir. Özellikle son yıllarda daha sık rastlanılan İkra, dini açıdan da mühim bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti bu sözcük ile başlamıştır. İkra isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada merak konusu olur. İkra isminin anlamı ne demek? İkra ismi Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

İKRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız çocuklarına verilen isimlerden birisi olan İkra Arapça kökenli bir sözcüktür. İslam dini açısından da mühim bir yete sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti bu sözcük ile başlamaktadır.

İlk Vahiy olarak ''İkra'' yani oku vahyi bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e inen ilk ayet olarak da bilinmektedir.

Oku.

Hz. Muhammed (s.a.a.)'e inen ilk vahiy. Oku anlamına gelir.

Kuran'ı Kerim'de geçmektedir. (İsra 14, Alak 1)

İKRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

İkra isminin kökeni: Arapça

İkra isminin cinsiyeti: Kız

İkra isminin renk sembolü: Pembe

İkra isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

İkra isminin kullanım oranı: Bilinmiyor

İkra isminin harf sayısı: 4

İkra ismi Kuran'da geçiyor mu: Evet