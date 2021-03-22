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Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:33

İmam hatipliler hatıra ormanı kuruluyor

Şerif Can Şerif Can
İmam hatipliler hatıra ormanı kuruluyor

Önder İmam Hatipliler Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde imam hatipliler hatıra ormanı kuruluyor. Arnavutköy’de kurulacak olan hatıra ormanına ilişkin protokol, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yarın düzenlenecek törenle imzalanacak.

Ülkemizin ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hatıra Ormanları kuruluyor.

400 HEKTAR

Türkiye'de çevre mücadelesine katkıda bulunmak ve yeni nesillere çevre bilincini aşılamak amacıyla kurulan hatıra ormanı, Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yer alıyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin arasında imzalanacak protokol ile 400 hektar ağaçlandırmaya açılacak. Kurulacak hatıra ormanına 60 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDEN KATILIM

Türkiye genelindeki tüm imam hatip okulları öğrencilerine açık olacak alanda üyeler fidan dikebilecek. Proje 81 ilde eğitim hayatına devam eden 5 bin 200 civarındaki imam hatip okulu ve 1 milyon 300 bin civarındaki öğrenciyi kapsıyor. Ayrıca illerde faaliyet gösteren imam hatip dernekleri, mezunlar ve mensuplar da çalışmaya iştirak edebilecek.

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İmam hatipliler hatıra ormanı kuruluyor
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