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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:29 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:46

İstabul'da akılalmaz olay! Sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada...

DHA
İstabul'da akılalmaz olay! Sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada...

İstanbul'da yolunda kaydedilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Trafikteki tehlikeli olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile yolunda meydana geldi. İki sürücü, yol verme tartışmasına girdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürdü. Sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı. Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi.

O ANLAR KAMERADA

Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akılalmaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Şile yolunda trafikteki tehlikeli inatlaşma kamerada | Video

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İstabul'da akılalmaz olay! Sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada...
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