İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 22 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 65.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 46,05 arttı. Açıklanan verilere göre 8 Mart'ta 59.93 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 5.28 artış gösterdi.

İstanbul'un önemli barajlarından olan Ömerli'de su seviyesi yüzde 82'ye yaklaştı. Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 81.62, Pabuçdere 45.69, Sazlıdere 34.43, Büyükçekmece 64.82, Alibey 58.20, Terkos 60.59, Kazandere 57.88, Elmalı 73.54, Darlık 76.66 ve Istrancalar 44.66 olarak kaydedildi.