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Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:02 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:03

'a kar ne zaman yağacak? 'den ve uyarısı! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt geneli için ve uyarısı yapıldı. Önümüzdeki haftaya ilişkin sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, pazartesi gününden itibaren yurt genelinde yağışlı hava görülecek. Sıcaklıkların azalmasıyla beraber kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji, İstanbul'a kar ne zaman yağacak konusuna da açıklık getirirken kent genelinde kar yağışı için tarih verdi! İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ve İstanbul kar yağışı ile ilgili gelişmeler

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşayan Meteoroloji, sıcaklıkların bu hafta sonu itibarı ile hissedilir derecede artacağını bildirdi. MGM, pazartesi günü itibarı ile sıcaklıklarda düşüşe geçileceğini bildirirken yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. Mart ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, İstanbul'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bu gelişme ile beraber, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin uyarılarında, İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün verildi!

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;

SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

İşte önümüzdeki haftaya ilişkin sıcaklık değerleri...

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
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