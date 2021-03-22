İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Mega Kent İstanbul için kar yağışı tarihi verildi! Balkanlardan geliyor...

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a kar geri dönüyor. Soğuk hava dalgası bu hafta megakenti etkisi altına alacak. AKOM tarafından gelen uyarıda "Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor." İfadeleri kullanılırken binlerce kişi "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İstanbul'da kar yağışının Çarşamba günü etkisini göstermesi bekleniyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda İstanbul için kritik uyarı geldi. Bu hafta sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle beraber büyük şehir kar yağışının etkisi altına giriyor. AKOM'a göre; Sibirya kökenli olan soğuk hava dalgası Çarşamba akşam saatlerinden üzerinden Balkanlar'dan Marmara bölgesine giriş yapacak.
KAR YAĞIŞI UYARISI
AKOM, "Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir" dedi.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK
Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: DOĞU ANADOLU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 13, Hakkari'de 12, Bitlis'te 8 derece olması bekleniyor.
Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.