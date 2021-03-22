İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Mega Kent İstanbul için kar yağışı tarihi verildi! Balkanlardan geliyor...

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a kar geri dönüyor. Soğuk hava dalgası bu hafta megakenti etkisi altına alacak. AKOM tarafından gelen uyarıda "Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor." İfadeleri kullanılırken binlerce kişi "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. İstanbul'da kar yağışının Çarşamba günü etkisini göstermesi bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda İstanbul için kritik uyarı geldi. Bu hafta sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle beraber büyük şehir kar yağışının etkisi altına giriyor. AKOM'a göre; Sibirya kökenli olan soğuk hava dalgası Çarşamba akşam saatlerinden üzerinden Balkanlar'dan Marmara bölgesine giriş yapacak.