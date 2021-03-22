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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:43 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:56

Son dakika haberi: 'nde kırmızı alarm! İstiklal Caddesindeki yoğunluk hiç bitmiyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde kırmızı alarm! İstiklal Caddesindeki yoğunluk hiç bitmiyor

Son dakika haberi: Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürerken ve İstanbul’u maviye dönüştürmeye çalışılırken İstiklal Caddesindeki yoğun kalabalık endişe yaratıyor. Sosyal mesafenin yok denecek kadar artması vatandaşları da endişelendiriyor.

Son dakika haberi: Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürerken ve İstanbul'u maviye dönüştürmeye çalışılırken İstiklal Caddesindeki yoğun kalabalık endişe yaratıyor. Sosyal mesafenin yok denecek kadar artması vatandaşları da endişelendiriyor.



Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da dinamik denetimler ve uygulamalar devam ederken sürerken İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk bitmek bilmiyor.

Yoğunluğun artmasına karşılık İstiklal caddesi giriş çıkışları kapatılıp yüzde 70'in altına düşünce açılması dahi kalabalığın denetlenmesine yeterli gelmiyor.

Havaların ısınması ile birlikte İstanbul'un ve Beyoğlu'nun gözde caddesi İstiklal Caddesini dolduranlar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.



Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde gün içerisinde hareketlilik giderek artarken, yayalarının önemli bölümünün maske kuralına uyduğu ancak sosyal mesafe kuralının uymadıkları gözlendi.

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Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde kırmızı alarm! İstiklal Caddesindeki yoğunluk hiç bitmiyor
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