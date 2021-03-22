İzmit körfezi’nin zarif misafirleri

ÇEVRE kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son 17 yılda yaptığı devasa arıtma tesisleri, havadan, denizden ve karadan yapılan denetim ve kontroller ile temizlendi. Temizlenen ve canlı popülâsyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi, bu kez de kuğuları ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında. Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında. Bölgede özellikle kaçak avcılığa göz açtırılmıyor.