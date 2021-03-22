İzmit’teki dev proje için ilk adım atılıyor

Tarihi ve kültürel mirasa sadık kalınarak yeniden düzenlenecek olan Yürüyüş Yolu için 31 Mart Çarşamba günü ihale düzenlenecek. Dev proje tamamlandığında cazibe merkezi haline gelecek olan Yürüyüş Yolu, Kocaeli'den ve çevre illerden misafirlerini ağırlayacak.

BÜYÜKAKIN: EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz eylül ayında yapılan lansman programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, insanların mutlu bir şekilde yürüyecekleri odak noktaları oluşturacaklarını vurgulamıştı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, vatandaşların ve özellikle de esnafların sıkıntı yaşamaması için projenin en kısa sürede tamamlanacağını vurgulamıştı.Yepyeni bir Yürüyüş Yolu yapacak olan Büyükşehir, kot farkını indirip araç yollarını yükseltilerek eşit seviyeye getirecek. Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılırken Cumhuriyet Caddesi'nde trafik akışı daha kontrollü bir şekilde trafiğe açık olacak.

ESNAF MAĞDUR EDİLMEYECEK

Esnafın mağdur olmaması için çalışma üç etaplı olarak gerçekleştirilecek. Öncelikle esnafın durumu gözetilerek kaldırımlar hızlı bir şekilde yapılacak. Daha sonra gece-gündüz çalışılarak projenin 8 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanması planlanıyor. Yük indirme-bindirme için düzenlemeler yer alan projede ambulans ve itfaiyenin geçiş güzergahı da bulunacak.Proje kapsamında Yürüyüş Yolu'nda kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarılacak. Fevziye Camii, Yeni Cuma Camii ve Meslek Lisesi önleri 3 ana ve 3 alt odak olarak belirlendi. Meslek Lisesi önündeki kısımda Hereke desenli bir yer kaplaması olacak.

AĞAÇLAR VE TARİHİ DOKU KORUNACAK

Projede ağaçların ve tarihi dokunun korunmasına özellikle dikkat edilecek. Yürüyüş Yolu'na kaldırılabilir sergi alanları yerleştirilecek ve vatandaşların dinlenebileceği alanlar oluşturulacak. Çocuk alanları oluşturarak ailelerin burada daha fazla vakit geçirilmesi sağlanacak. Ücretsiz Wi-fi sunulan çalışma ve dinlence alanları oluşturulacak.