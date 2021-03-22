Kalplerin şampiyonu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol A Milli Takımı eski oyuncusu Yıldız Kartal (37), sporu bıraktıktan sonra hayatını engellilere adadı. Şampiyon sporcu, akşam mesai bitiminden sonra ve hafta sonları evinde hazırladığı dikiş ve nakış çalışmalarından elde ettiği gelirle son 3 yılda bin 200 engellinin hayatını değiştirdi. Kimine protez bacak kimine tekerlekli sandalye hediye eden Kartal, özverisiyle herkesin takdirini kazandı. Ankara'da yaşayan evli bir kız çocuğu annesi Kartal, 8 aylıkken omuriliğindeki tümör nedeniyle bedensel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Buna rağmen yılmadı, çalıştı çabaladı ve hayali olan üniversiteyi bitirdi. Levent Kartal ile hayatını birleştirdi, Esila adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Sporu bıraktıktan sonra bir sivil toplum kuruluşunun insan kaynakları departmanında çalışan Kartal, üzerine nakış uygulayabileceği ve tasarımını yaptığı tişört, sweatshirt, pano, cüzdan, çanta, önlük gibi özel çalışmalarını 'Estrelladizayn' isimli Instagram hesabı üzerinden satmaya başladı.SABAH'a konuşan Kartal, "14 yıl milli takımda yer aldım. Türkiye şampiyonluklarım oldu. Sevgi evlerinde engelli eğitmen olarak el sanatları öğrettim. Engelli bireylerin sadece bakıma muhtaç olmadığını göstermek istedim. Engellilerin istediği zaman her şeyi başarabildiğini kanıtlamak istedim. Yaptığım çalışmalar için sergiler düzenledim. Bir tekerlekli sandalye için düzenlediğim sergide 14 tekerlekli sandalye aldım. Sonrasında devamı geldi. Ankara'da şuan 850 engellinin kaldığı merkezin tüm tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını ben karşıladım ve bugünlere geldim" dedi. Dikiş nakış makinesi kullanabilmenin hayali olduğunu söyleyen Kartal, "Ancak bedensel engelli olduğum için fiziken mümkün değildi. Teknoloji gelişince bilgisayarlı dikiş nakış makineleri çıktı. Pandemi sürecinde sergi açamayınca bu makineden aldım. Son bir yıl içinde 700 engelli kardeşimizin ihtiyacını karşıladım" dedi.Kartal "Engelli kardeşlerimizin protez, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, engelli puseti ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Ankara'da yaşayan 5 yaşındaki Dilara isimli engelli bir çocuğa protez bacak yaptırdım. Dilara'ya yılbaşında en güzel hediye oldu. Şimdi yürüyebiliyor. Ona lunaparka götürme sözü vermiştim. O sözümü de yerine getireceğim. Şanlıurfa'da leğende sürünen bir engelli kardeşimizin tekerlekli sandalyesi oldu. Bu da beni etkilemişti. Kimsesiz engelliler yurdunda çocukları tekerlekli sandalye ile buluşturmak da beni çok mutlu etti" dedi.