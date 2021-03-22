Kaza sonrası aracında dondu kaldı

Adapazarı Adnan Menderes Caddesi'nin Atatürk Kapalı Salonu yakınlarında meydana gelen kazada Güneşler Mahallesi'nden Sapanca İlçesi'ne içmesuyu su doldurmak 54 SA plakalı aracıyla yola çıkan Tacettin A. bir anda yolun karşısına geçmek isteyen S.A. isimli çocuğa çarptı.

Kaza sırasında yaralanan çocuk orta refüje vatandaşlar tarafından yatırıldı ve yapılan ihbarla birlikte olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve yaralıya ilk müdahalesini yerde yapan sağlık ekibi, sedyeye aldığı yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kaza sonrasında sürücü Tacettin A. tansiyon ve şeker hastası olduğu için araçtan inemedi. Kendine geldikten konuşan sürücü Tacettin A., "Bir anda önüme çıktı" dedi. Olay yerinde gerekli bilgisini alan Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili gerekli çalışmasını sürdürüyor.