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Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:39

Kıbrıs gazisine son görev

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kıbrıs gazisine son görev

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki  Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, İnlice Belediye Başkanı Abubekir Ümürhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve İnlice halkı katıldı.

Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı İnlice Belediye meydanına getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı'nın cenazesi, arkadaşları ve köylülerinden helallik alınması ile Belde mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı'nın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağını ve fotoğrafı oğlu Mahmut Tatlı'ya takdim etti.
Tören sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Gazisi Ramazan Tatlı'nın ailesine çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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Kıbrıs gazisine son görev
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