Kırıkkale doğa sporları için cazip hale geliyor

Kırıkkale'nin ve bölgenin tanıtımına, turizmine, tarihine, kültürüne ve dağcılık sporuna uzun yıllardır katkı sunan Dağcılık İl Temsilcisi Metin Atun ve Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ziya Korkmaz çalışmalarını ve programlarını aralıksız sürdürüyorlar. 2008 yılından bu yana beş yüz yirmi üçüncü (523) faaliyetlerini gerçekleştiren kulüp ve temsilcilik, yürüttükleri proje kapsamında Kırıkkale bölgesi civarındaki keşiflere her geçen gün yenisini ekliyor.



HER KEŞİF FARKLI BİR HEYECAN



Keşfedilen yeni yerlerin ve parkurların ayrı bir heyecanı olduğuna dikkat çeken Dağcılık İl Temsilcisi Atun: "Kırıkkale ve çevresinde toplamda on sekiz vadi ve kanyon bulunuyor. Şimdiye kadar bunlardan dokuz tanesine program gerçekleştirdik ve yürüyüş düzenledik. Yüz elli dokuz (159) km'lik yürüyüş parkurunun keşfini tamamladık. Hedefimiz geri kalan yüz yetmiş bir(171)km'lik parkuru da başarılı bir şekilde tamamlamak. Geri kalan parkuru da tamamladığımızda toplamda üç yüz otuz (330) kilometrelik vadi ve kanyondan oluşan parkurları ilimize kazandırmış ve keşfetmiş olacağız." dedi.



26 SPORCUYLA KILIÇLAR VADİ KEŞFİ



Proje kapsamında hafta sonu Kılıçlar'a bir keşif programı düzenlediklerini söyleyen Metin Atun:" 26 sporcumuzla birlikte yaklaşık 4 saat süren 11 km'lik Kılıçlar vadi keşfimizi de başarı ile tamamladık. Her geçen gün Kırıkkale halkının doğa sporlarına ilgisi ve katılımı artıyor. Her yaş grubu ve meslekten üyelerimizle bu programları gerçekleştiriyoruz. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Dağcılık ve doğa sporlarına herkesi davet ediyorum. Gelin, bu keşiflerde siz de bizimle birlikte olun." şeklinde konuştu.