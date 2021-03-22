Kızılay’dan 'Dışarıya sadece hayat kurtarmak için çık' kampanyası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Cumhuriyet meydanında kurulan kan bağışı tır standı 5 gün boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Kan bağışına ilçede bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerde destek vererek hayat kurtarmak için kan bağışı çağrısı sürüyor.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan kan sıkıntısından dolayı il ve ilçe merkezlerinde kan bağışı kampanyasının devam ettiğini belirten Kızılay Kan bağışı sorumlusu Vedat Yaşar şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Kan merkezi olarak salgın sürecinde insanlarımızın daha dikkatli olması için 'Dışarıya sadece hayat kurtarmak için çık' kampanyası başlatıldı. İl merkezimizin en büyük ve kan bağışına her zaman duyarlılık gösteren ilçemizde 5 gün boyunca başlattığımız kan bağışı kampanyamız devam edecek. Kan Bağışımıza Siverek Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşların desteği her zaman üst seviyede vatandaşlarımızın kan bağışından dolayı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyoruz."

Vatandaşların arasında kadınlarında kan bağışında bulunması dikkat çekti.