Kızının cenaze namazına giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve hamile olduğu öğrenilen Müjde Çilingir'in ailesi İshaklı mahallesindeki cenaze namazına katılmak için aracıyla yola çıktı. Vakfıkebir-Tonya karayolunda seyir halinde olan araçları ile karşı yönden gelen süt aracı ile kafa kafaya çarpıştı.Çevrede bulunan vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan baba İsmet Garip, anne Emine Garip, akrabaları Ömer Faruk Angın ve Celal Karadeniz'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yaralılardan Celal Karadeniz Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.