Kocaeli’nin nostalji akımına bütün belediyeler katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya ekibi oldukça güzel bir akım başlattı.

Kocaeli'nin eski ve unutulmaz fotoğraflarının bulunduğu kartpostalları, sosyal medya hesaplarından "Hangimizi heyecanlandırmaz ki bu küçük, rengarenk kartpostalların arkasına yazılmış kısacık mesajlar… Bir anlığına eskiye dönelim o zaman @kocaelibld'sden @bursabuyukşehir'e gitsin bu güzel #UnutulmazKartpostallarımız." ifadeleri ile paylaştı.

Kocaeli'nin başlattığı bu akıma Bursa da katıldı ve etiketlediği kartpostalları Kayseri Büyükşehir Belediyesine gönderdi. Ardından Kayseri, Şanlıurfa'ya, Urfa'dan Denizli'ye, Denizli'den Samsun'a dolaşmaya başladı. Bütün illerin birbirinden güzel nostaljik fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlar, takipçilerini bir an olsun eskiye götürdü.