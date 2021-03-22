e-Nabız ile 60-65 yaş arası koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, aşılama başladı mı? Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 60-65 yaş arası vatandaşların aşılama sürecinin bu hafta başlayacağını ifade etmişti. Bu noktada haftanın ilk günüyle beraber "60-65 yaş arası koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, aşılama başladı mı?" soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 60-65 yaş arası vatandaşlar e-Devlet, MHRS, SMS, Telefon araması ile aşı randevusu almalarının ardından belirttikleri gün ve saatte ilgili sağlık kuruluşlarından aşılarını olabilecek.

60-65 YAŞ ARASI KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI!

Salgın sürecinde öncelikli yaş gruplarının aşılanma sürecinde yeni adım bu hafta atılacak. Ülkemize gelen aşılarla beraber bu hafta 60-65 yaş arası aşılamasına başlanırken koronavirüs aşı randevusu alma ekranı bu kapsamda binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Sistemin açılmasıyla beraber kişiler işlemlerini gerçekleştirebilecek.