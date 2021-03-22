Koronavirüse yenik düşen eczacı Cem Seyhan’ın adı 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda yaşatılacak

Koronavirüse yenik düşen Eczacı Cem Seyhan'ın anısına eşi Uğur Seyhan ile ailesi tarafından yaptırılacak 112 Acil Sağlık istasyonu yapımına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Uğur Seyhan arasında protokol imzalandı.

EŞİNİN İSMİNİ YAŞATACAK

Hayırsever Seyhan ise eşi Cem Seyhan'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirerek, "Kendisi eczacıydı. Mesleğine âşık olan birisiydi. Mesleğini çok duyarlı olarak yapardı. Dolayısıyla onun adını yaşatacak böyle bir sağlık istasyonu yapılmasının ayrı bir önemi var. Biz bu nedenle, böyle bir hatırasını yaşatacak olaya vesile olan bakanlığa, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, belediyeye tahsis ettiği yer ile ilgili tüm çalışanlarına, yani herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumun burada çok ciddi çabaları katkısı oldu, çocuklarım adına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Kayseri'de güzel bir çalışmaya örnek olur. Eşimin mesleği ile ilgili anısını, hatırasını yaşatacak güzel bir örnek olur" diye konuştu.

6 ALTI AYDA TAMAMLANACAK

Kayşseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Şehrimize sosyal, kültürel yönüyle zenginlik kazandırıp, her türlü konuda sağduyulu hareket eden rahmetli Cem Seyhan Bey'i bir kez daha hayırla yâd ediyoruz. İnşallah Cem Seyhan adını taşıyan bu 112 Acil Sağlık İstasyonu şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi. 112 Acil Sağlık İstasyonu, 6 ay içerisinde yapımı tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.