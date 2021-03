MERSIN'DE düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, yamaç paraşütüyle renkli bir gün geçirdi. Çocuklar orkestranın kendileri için verdiği müzik ziyafetinin keyfini çıkarttı. 18 down sendromlu çocuk ilk kez tanıştıkları yamaç paraşütünden hiç kormadıklarını hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını söyledi. Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde farkındalık sloganı olan +1 yazılı balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.