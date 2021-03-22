Kuyumcuya tavandan girmek istedi

Gaziantep'te bir kuyumcu dükkanını tavanını kırıcı ile delmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Şahinbey ilçesinin Alaybey mahallesinde bulunan kuyumcular çarşısında devriye görevine olan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddenin üstündeki dükkanlardan birinden matkap sesi duyunca yaptıkları araştırmada bir kişinin kuyumcu dükkanının tavanını inşaatlarda kullanılan hilti ve kazma ile delmeye çalıştığı gördü. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan ve sahte kimlik beyan eden şahıs götürüldüğü karakolda yapılan incelemede 5 ayrı dosyadan arandığı hakkında 5,5 yıl hapis cezası olduğu anlaşılınca adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu dükkanının üstündeki bir ofise girip buradan tavanı delmeye çalışan hırsızın yakalanması büyük bir soygunu önlerken, zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.