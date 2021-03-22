Mahallelerde kreşli atölye istihdamı arttıracak

Gaziantep'te kadınların üretime daha fazla dahil edilmesi amacıyla, mahallelerde kreşleri ile birlikte üretim atölyeleri açılacak. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda açılacak Kadın İstihdamı İş Atölyeleri için işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Davut Gül, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'te kadınların çalışmak istediğini, organize sanayi bölgesinde ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde çok sayıda kadın çalıştığını ancak önemli bir kısmının da çalışmak isteyip çalışamadığını söyledi.

Kadınların çalışamama nedenini de dile getiren Vali Davut Gül, kadınların çocukları olduğunu bu sebeple tam zamanlı olarak 8 saat ve yol süresiyle birlikte 10-11 saat dışarda bulunamadıklarını vurguladı. Vali Gül, kendi evlerinde geleneksel yöntemlerle hem tekstilde hem de ayakkabıcılıkta bazı kadınların çalıştığını, bazılarının da çalışmak istediğini ama böyle bir imkan bulamadıklarını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mahallelerimizde yürüme mesafesinde olacak yerlerde atölyeler oluşturuyoruz. Buradaki sektörün tüm tarafları olabildiğince, çalışmak isteyip de çalışamayan kadınlara destek verecek. Kadınlar mahallelerinde, evlerine yürüme mesafesinde yarı zamanlı olarak çalışacaklar, çalışırken çocuklarının kreş ihtiyacını da yine çalıştıkları yerin yakınlarında çözmüş olacağız. Bu projeyi de daha sonra kooperatifleştirerek kadınların sosyal hayatta, ticaret hayatında daha fazla bulunmalarına gayret edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ise, kadınların yaşam kalitesini iyileştirmek ve onların aile ekonomisini güçlendirmek istediklerini söyledi. Şahin, "Aslında bu sistem hem trikotajda hem de ayakkabıcılıkta kadınların daha önce evde parça başı yaptıkları işi kolaylaştırıyor. Kadın ayakkabısında ince çalışma çok önemli. Kadınlar bu konuda çok başarılı, elleri bu işe uygun, tasarım anlayışları var. Sonuçta bu durum şehrin ekonomisini değiştiriyor. Bakın dünya küçülürken Gaziantep büyüyor, bu tesadüf değil. Bu anlamda kadınlarımızın ev ekonomisini güçlendireceği yapıyı oluşturmamız lazım. 5 ayrı yerde bulunan atölye alanları hemen hızlı bir şekilde sisteme dahil oluyor. Bu, ilerde daha genişleyecek" diye konuştu.

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de, kadın girişimcileri sektöre kazandırmak için bir protokol imzalayacaklarını belirterek, " Kadın girişimcilerin istihdama katkılarını arttırmak, ayakkabı sektörünün ihtiyacı olan işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve sektöre kazandırılması için inşallah girişimde bulunacağız" dedi.

Triko ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Yusuf Sezer ise, açılan merkezlere ürünleri hazırlanmak üzere göndererek buradaki kadınlara iş imkanı sağlayacaklarını söyledi. Projenin diğer ortakları olan kurum temsilcileri de projenin hayırlı olması dileklerini yinelediler.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.