Makas dehşeti

Antalya'da, Aspendos Bulvarı'nın havalimanı yönünde hızla makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önünde motosikletle giden 45 yaşındaki Hakkı Kök'ü altına alarak 150 metre sürükledi. Ardından kaldırımda bekleyen iki kadına çarpan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğini devirerek durabildi. Feci kazada, motosiklet sürücüsü, 3 çocuk babası Kök öldü. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkânları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sıkı bir Antalyaspor taraftarı olan Hakkı Kök, Yerköy Mezarlığı'nda, yıllar önce yine kazada ölen babası Hakkı Kök'ün yanına defnedildi. Hastanedeki tedavisinin ardından kaçan ve daha sonra avukatıyla Meydan Karakolu'na teslim olan otomobil sürücüsü Evren Y. ise ifadesinde yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.