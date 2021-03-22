Maksat bebek, damak ve kulağa kavuştu

Kazakistan'ın Uraysk kentinde 2 yıl önce dünyaya gelen Maksat Zhunus, yarık damaklı ve sağ kulak kepçesi olmadan doğdu. Yüz felci ve işitme kaybı bulunan bebeği ailesi İstanbul'a getirdi. Academic Hospital doktorlarından Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli ve Türkiye'de çocuklara yönelik ilk biyonik kulak ameliyatını yapan Prof. Dr. Çağlar Batman, bebeği ameliyat etti. Geniz ile kulak arasındaki açıklığı kapatıldı. Orta kulak ve işitme sistemi oluşturuldu. Kulak yolu ana toplardamardan ayrıldı. Artık sağ kulağıyla duyabilen ve yüz felcinden de kurtulan Maksat, mimiklerini kullanıp, gülümsüyor.