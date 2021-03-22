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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:55

MHP Milletvekili Öztürk Kırıkkale mesaisinde dert dinledi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MHP Milletvekili Öztürk Kırıkkale mesaisinde dert dinledi

(MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, 'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Ömer Umulu'nun ailesini ziyaret etti. Milletvekili Öztürk, Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit Umulu için dua etti. "Şehit Ömer kardeşimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, sizlere ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim," diyen MHP'li Öztürk ve eşi, şehidin çocuklarıyla da yakından ilgilendiler.

Kırıkkale'nin Karşıyaka, Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ziyaretlerde bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve eşi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinin önünde ve bahçelerinde ılık havanın tadını çıkaran vatandaşlara çat kapı misafir olup onların dertlerini dinlediler. Öztürk, vatandaşlardan gelen talep ve sıkıntılarla ilgileneceği sözünü verdi.

"HER DAİM HEMŞEHRİLERİMİZİN EMRİNDEYİM"

Kırıkkale ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "Bugün eşimle birlikte Kırıkkale'mizde hemşehrilerimizin halini hatırını sorduk. Sıkıntılarını, taleplerini, dertlerini dinleyip çözüm yolları bulmaya çalıştık. Her daim hemşehrilerimizin emrinde olduğumu, kapılarımın daima onlara açık olduğunu, kendilerine bir telefon kadar yakın olduğumu bir kez daha belirtir, Kırıkkale'min gönlü güzel insanlarına selam ve saygılarımı sunarım. Hepiniz Allah'a emanet olun." diye konuştu.

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MHP Milletvekili Öztürk Kırıkkale mesaisinde dert dinledi
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