MHP Milletvekili Öztürk Kırıkkale mesaisinde dert dinledi

Kırıkkale'nin Karşıyaka, Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ziyaretlerde bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve eşi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinin önünde ve bahçelerinde ılık havanın tadını çıkaran vatandaşlara çat kapı misafir olup onların dertlerini dinlediler. Öztürk, vatandaşlardan gelen talep ve sıkıntılarla ilgileneceği sözünü verdi.

"HER DAİM HEMŞEHRİLERİMİZİN EMRİNDEYİM"

Kırıkkale ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "Bugün eşimle birlikte Kırıkkale'mizde hemşehrilerimizin halini hatırını sorduk. Sıkıntılarını, taleplerini, dertlerini dinleyip çözüm yolları bulmaya çalıştık. Her daim hemşehrilerimizin emrinde olduğumu, kapılarımın daima onlara açık olduğunu, kendilerine bir telefon kadar yakın olduğumu bir kez daha belirtir, Kırıkkale'min gönlü güzel insanlarına selam ve saygılarımı sunarım. Hepiniz Allah'a emanet olun." diye konuştu.