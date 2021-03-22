Muş'ta baharın gelişi besicileri sevindirdi

Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, kış mevsiminden dolayı hayvanlarına yem bulmakta tedirginlik yaşayan besiciler, geçen yıllara göre yaklaşık baharın bir ay erken gelmesine sevindi.

Muşun Yaygın beldesi Beşkardeşler mahallesinde besicilik yapan Yılmaz Bingöl, Gazeteciler yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının fazla olmasından endişe duyduklarını ancak havaların aniden ısınmasıyla kışı atlattıklarını söyledi.

Bingöl, "Bu yıl kar çok fazla yağınca yemlerimiz yetmeyecek diye endişe etmeye başladık. Havaların ısınmasıyla kısa sürede karlar eridi ve şu anda hayvanlarımızı otlatmaya çıkardık. Yaklaşık 5 ay süre ile kar üstünde 250 hayvanıma 35 ton saman, 10 yerdim. Havaların ani ısınması ve ovada karların yaklaşık 20 gün erken erimesiyle özellikle küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladıklarını yemden ve samandan tasarruf ettik. Kış mevsiminde hayvanlarımıza yem bulmakta zorlanıyorduk. İlkbaharın gelişiyle sıkıntımız ortadan kalktı. Karların erken erimesine sevindik" ifadesini kullandı.

Köylünün geçim kaynağı büyük ölçüde hayvancılık olduğunu ifade eden Bingöl, Devletimizin anaç hayvan başına verdiği 25 lira destekle hayvancılık yapıyoruz. Buda biz besiciler için iyi bir katkıdır. Bundan dolayı biraz rahatlıyoruz" dedi.

Yaklaşık 4 ayda 500 koyuna kar üstünde 100 ton saman ve 25 ton yem verdiklerini belirten Bozbulut Köyündeki besici Baran Göç ise bu yıl geçen yıla göre karların erken erimesiyle hemen hayvanlarımız meralara otlatmaya çıkardık diye konuştu