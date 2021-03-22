Naim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Naim filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllar büyük ilgi gören yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren yapımla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorusuna yanıt aranıyor. İşte Naim filmi oyuncuları, konusu ve tüm detaylar!
Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Mart Pazartesi 20.00'de TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği Naim filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar şöyle;
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'na Hayat Van Eck hayat veriyor.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan'da yapıldı.
Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna