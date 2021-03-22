Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Naim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:48 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:56

oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!

Naim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Biyografi türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımla ilgili olarak kimler, konusu ne gibi sorulara yanıt arıyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla ilgi gören yapımın çekildiği yerlerde merak ediliyor. İlk kez izleyecek olan vatandaşlar için Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşatacak. İşte, TRT1’de ilk kez yayınlanacak olan , konusu!

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Naim filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllar büyük ilgi gören yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren yapımla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorusuna yanıt aranıyor. İşte Naim filmi oyuncuları, konusu ve tüm detaylar!

NAİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER VE KONUSU NE?

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Mart Pazartesi 20.00'de TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği Naim filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar şöyle;

NAİM FİLMİ KONUSU NE?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'na Hayat Van Eck hayat veriyor.

NAİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan'da yapıldı.

NAİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

ARKADAŞINA GÖNDER
Naim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA