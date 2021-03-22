Naim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları ve konusu!

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Naim filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllar büyük ilgi gören yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak olmasıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında vizyona giren yapımla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorusuna yanıt aranıyor. İşte Naim filmi oyuncuları, konusu ve tüm detaylar!

NAİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER VE KONUSU NE?

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi 22 Mart Pazartesi 20.00'de TV'de ilk kez TRT 1'de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği Naim filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar şöyle;