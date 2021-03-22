Beyaz perdede seyirci ile buluştuğundan bu yana büyük beğeni toplayan, Süleymanoğlu'nun duygulandıran hayat hikayesini anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da vatandaşlar arasında gündem oldu. "Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?" soruları, bu gündem olan başlıklar araında yer alıyor. Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada, Naim Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi? Aşağıda, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu kariyeri hakkında bilgiler ve Türkiye'ye geldiği tarihi yer alıyor...
983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI: ALTIN MADALYA VE ŞAMPİYONLUKLARI
Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.
Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.