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Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:34

ne zaman ve kaç yılında 'ye geldi?

Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

'nun duygusal hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi televizyonda ilk kez bu akşam ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de filmin teknik özellikleri ve hikayesinin yanı sıra efsaneleşen sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun hayatı da merak ediliyor. Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında 'ye geldiği sorusu, filmle birlikte dikkatini efsanevi sporcumuza çeviren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar paylaşılan resmi verilere göre, Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

Beyaz perdede seyirci ile buluştuğundan bu yana büyük beğeni toplayan, Süleymanoğlu'nun duygulandıran hayat hikayesini anlatan Cep Herkülü: filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da vatandaşlar arasında gündem oldu. "Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında 'ye geldi?" soruları, bu gündem olan başlıklar araında yer alıyor. Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada, Naim Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi? Aşağıda, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu kariyeri hakkında bilgiler ve Türkiye'ye geldiği tarihi yer alıyor...

Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI: ALTIN MADALYA VE ŞAMPİYONLUKLARI

  • İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.
  • 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.
  • 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.
  • Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.
  • Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.
Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?
  • 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
  • 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
  • 1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
  • Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
  • 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.
Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

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Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yılında Türkiye'ye geldi?
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