Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası ve kardeşi yaşıyor mu? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası, kardeşi ve ailesi kimdir?

Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası ve kardeşi ile ilgili sorgulamalar başladı. Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminde ünlü haltercinin hayatı gözler önüne serilirken annesi, babası ve kardeşi milyonların merak ettiği konu olacak. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Naim, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan Kırcaali'de Ahatlı köyünde, Hatice Hanım ve Süleyman Bey'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Muharrem ve Rahim adında iki de kardeşi vardır.
Gençliği madalyalarla dolu Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı film bu akşam yayınlanacak. Filmi hakkında araştırma yapanların sıklıkla araştırdığı Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası ve kardeşi ile ilgili detaylar ise şöyle;
Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu yaşıyor. Hatice Süleymanoğlu , oğlunun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmini vizyona girdiği 2019 yılında gözyaşları içinde izledi.
Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bir bölümünü aktaran filmi özel gösterimle izleyen Hatice Süleymanoğlu, yapımı beğendiğini dile getirdi.
Filmde, oğlunun Türkiye'ye gelmesinin ardından görüşemedikleri üç yılın sonunda kavuşmalarını anlatan sahneden oldukça etkilendiğini belirten Süleymanoğlu, yapımı izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar adına Mustafa Uslu üstlendi.
"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.
Naim Süleymanoğlu uzun süre sarıldığı babasını Türkiye götürmek istediğini söylerken, Süleyman Süleymanoğlu Bulgaristan'dan ayrılmayacağını belirterek bu teklifi geri çevirdi.
Naim Süleymanoğlu 10 yıl sonra ziyaret ettiği Bulgaristan'da babasıyla buluşmuştu.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve Rahim Süleymanoğlu da hala yaşıyor.
Naim hiç evlenmedi; ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye'de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.
Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.
Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.
Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.