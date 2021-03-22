Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası ve kardeşi yaşıyor mu? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun annesi, babası, kardeşi ve ailesi kimdir?

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN AİLESİ KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu uzun süre sarıldığı babasını Türkiye götürmek istediğini söylerken, Süleyman Süleymanoğlu Bulgaristan'dan ayrılmayacağını belirterek bu teklifi geri çevirdi.

Naim Süleymanoğlu 10 yıl sonra ziyaret ettiği Bulgaristan'da babasıyla buluşmuştu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve Rahim Süleymanoğlu da hala yaşıyor.

Naim hiç evlenmedi; ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye'de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.

Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.