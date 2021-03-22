Naim Süleymanoğlu'nun hayatı! Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? İşte hayat hikayesi

Naim Süleymanoğlu hayatı bu akşam yayınlanacak olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi sebebiyle araştırılıyor. Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak hafızalara kazınan sporcusuyla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Naim Süleymanoğlu veya tanınan adıyla "Cep Herkülü" hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğan Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliği sebebiyle 2017 yılında vefat etmiştir.
Naim Süleymanoğlu hayatı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Son olarak bu akşam ekrana gelecek olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi sebebiyle gündem olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatına dair detaylar şöyle;
Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.
Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.
On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.
1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.
Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.