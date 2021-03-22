Naim Süleymanoğlu'nun hayatı! Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? İşte hayat hikayesi

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı son günlerde milyonların gündemine geliyor. Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmiyle ilgili olan vatandaşlar Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü sorusuna yanıt aramaya başladı. Üst üste birçok şampiyonluğu elde etmiş olan Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatına dair bilinmeyenler!

Naim Süleymanoğlu hayatı bu akşam yayınlanacak olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi sebebiyle araştırılıyor. Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak hafızalara kazınan sporcusuyla ilgili olarak Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. Naim Süleymanoğlu veya tanınan adıyla "Cep Herkülü" hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğan Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliği sebebiyle 2017 yılında vefat etmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU HAYATI: CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu hayatı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Son olarak bu akşam ekrana gelecek olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi sebebiyle gündem olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatına dair detaylar şöyle;