Öğle Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? - Öğle Namazı Tesbihatı Yapılışı

İslamın beş şartından birisi olan namaz sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamlarını taşır. Dinin en temel direği olarak da adlandırılmaktadır. Müslüman âlemi için bu kadar önemli olmasının nedeni ise farz olarak buyurulmasıdır. Öğle namazı da farz namazlar grubu içerisinde bulunur. Öğle ezanının ardından kılınan öğle namazı on rekâttan oluşur. Öğle namazı tesbihatı da namaz bitiminden sonra yapılmaktadır. Öğle namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusu ise en çok merak edilen konular arasında yer alır.

ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir. "Alâ Rasulina salavat" Anlamı: "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir. "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı: "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır." Ayet el Kursi okunur. "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah: Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır. "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür. "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr" "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir." "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla. Burada dua edilir. "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKÂTTAN OLUŞUR?

Dünya hayatı sona erip ahiret hayatı başladığında hesap vakti ilk sorulacak sorulardan birisi de namazdır. Öğle namazı da diğer farz namazlar gibi mutlaka kılınması gereken ve zorunlu tutulan namazlardan birisidir. Öğle namazı on rekâttan oluşmaktadır. Öncelikle dört rekât sünnet kılınır. Daha sonra dört rekât farz ve iki rekât son sünnet kılınır. Öğle namazı yatsı namazının ardından en fazla rekât sayısına sahip vakit namazıdır.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Kur'an-ı Kerim'de Namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır" (en-Nisâ, 4/103) buyurulmaktadır. Öğle namazının başlangıcının, güneşin batıya dönmesi (zevâfi) olduğunda görüş birliği vardır: "Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar geçen zaman içinde, namazları kıl" (el-İsrâ,17/78). Ebû Yusuf, Muhammed, Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre öğle namazı vaktinin sonu, cisimlerin gölgesinin bir misline kadar uzadığı andır. Dayandıkları delil, Cebrâil aleyhisselâm'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) imamlık yaparak namaz vakitlerini göstermesidir. Çünkü Cebrâil (a.s) birinci defasında öğle namazını güneşin zevâlinden hemen sonra kıldırmış; ikinci defasında ise, cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırmıştır. Bununla öğle namazı vaktinin başlangıç ve son sınırlarını belirlemek istemiştir (Tirmizî, Mevâkît, l; Ahmed b. Hanbel, I, 383, III, 330; Ebû Dâvud, Salât, III; Nesâî, Mevâkît, VI, X, XV).