Öğretmeni araçtan diğer sürücüler çıkarttı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyünde bulunan Nazmi çak İlköğretim Okulu'ndaki görevine giden öğretmen Tatarköy yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bankete çarparak takla attı.

Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan öğretmenin burnu bile kanamadı. Emniyet kemeri sayesinde öğretmen yara almadan kurtulurken araç hurdaya döndü.

Olay yerine gelen eşi tarafından teselli edilen öğretmen yardımcı olan herkese teşekkür etti.