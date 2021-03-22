Ölen eşinin üzerinden deprem yardımı aldılar

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde oturdukları bina ağır hasar alan 73 yaşındaki Dursune Yıldırım Erçe, depremzedelere verilen yardımdan alabilmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurunca, 7 yıl önce ölen eşi adına başka bir kişinin başvurduğu ortaya çıktı. İzmir'de, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 şiddetindeki depreme, zihinsel engelli kızı Sibel Erçe (50) ile birlikte Bayraklı'daki Yanıker Sitesi'nde bulunan evlerinde yakalanan Dursune Yıldırım Erçe, canını zor kurtardı. Depremin psikolojik etkilerini hala üzerinden atamayan Erçe, ikinci şoku ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası yaşadı. Belediye görevlileri Erçe'ye "Aynı dairede yaşayan eşiniz Selahattin Erçe deprem yardımı için başvuruda bulunmuş. Sizin başvuruda bulunmanıza gerek yok" dedi. Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Dursune Erçe, "Eşim 7 yıl önce kanserden vefat etti. Nasıl böyle bir şey olur?" cevabını verdi. Ancak, Selahattin Erçe adına başvuru yapıldığı belirtilerek kadının başvurusu kabul edilmedi. Ayrıca Dursune Erçe, ölmüş eşinin üzerinden yardım başvurusu yapan kişinin aynı paranın yatırılması için IBAN numarası verdiğini de öğrendi. Numaranın kime ait olduğunu öğrenmek isteyen Erçe'ye bilgi verilmedi.SABAH'a konuşan 4 çocuk annesi ev hanımı Erçe, "Depremden canımızı zor kurtardık. 10 gün akrabalarımızın evinde kaldık. Kıyafet ve özel eşyalarımız dışında evimizden hiç bir şey alamadık. Depremde özel evraklarımız ağır hasarlı binanın içinde kalmıştı. Evrakları çalan biri ölen eşimin adına yardım için başvuru yapmış olabilir. Bu kişiler benim gibi başka depremzedeleri de mağdur etmesin. Ölen eşimin ve bizim gibi depremzedelerin üzerinden para koparmaya çalışıyorlar. Böyle vicdansızlık olmaz. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. Dizlerimden ameliyat olduğum için merdiven inip çıkarken zorlanıyorum. Benim başıma gelen başka birinin başına gelmesin. Herkes dikkatli olsun. Eşimin vefat ettiği kayıtlarda da mevcut. Eşimin üzerinden ölüm aylığı bile alıyorum" dedi.