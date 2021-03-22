‘Oltalama’ yöntemiyle vatandaşların kâbusu olmuşlardı!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve sahte web siteleri üzerinden 'Oltalama' yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda E.K., M.FA., O.A., Ş.B.G, M.A.T., Ş.K., E.Y., F.D., V.A. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 35 adet cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 2 adet hard disk, 4 adet tablet, 7 adet USB bellek, 8 adet hafıza kartı, 34 diğer(sim kartı, Mp3 çalar v.b) olmak üzere toplamda 96 dijital materyale el ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 9 zanlıdan 4'ü tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.