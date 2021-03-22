21 Mart Dünya Ormancılık günü nedeniyle Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Bayraktaroğlu beraberinde müdür yardımcıları ile birlikte yaptığı ziyarette Vali Mustafa Tutulmaz'a çiçek ile fidan takdim ederken, Orman Haftası nedeniyle yapılan çalışmaları anlattı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ziyaret nedeniyle Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Ormancılık haftası nedeniyle orman teşkilatı ile beraberiz, İlimizin yüzde 56'sı orman. Öncelikle bu ormanların korunması geliştirilmesi toplumun hizmetine ekonomik olarak ve diğer sosyal etkinliklerle birinci önceliğimiz olmalıdır. Orman teşkilatına başarılar diliyorum" diyerek şunları söyledi; "Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 4116 yaşında porsuk ağacımızın var. Bunların korunması lazım. Buradaki ağacımızın dünyanın beşinci büyük yaşlı ağacı. Orman Teşkilatının kardeş teşkilatı Milli Parklar Teşkilatı bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Ormanlar bizim. Zonguldak'ımızın zenginliği. Ormanlarımızın bu zenginliğinden milletimizi faydalandırmak gerekir. Gerek turizm, gerekse odunsu ormanları ve odun dışı orman ürünleri ile toplumu daha iç içe hale getirmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.