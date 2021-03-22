Otomobilde çamaşır suyu faciası

Antalya'da öğle saatlerinde kirlenen otomobilini çamaşır suyu ile yıkayan Mesut Saygır (41) akşam hayatını kaybetti. Yakınlarını şoke eden olay Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Mesut Aygır pazar günü evinin önündeki kirlenen aracını yıkamaya başladı. Koronavirüs salgının nedeni ile aracının hijyen olması için deterjanın içine çok çamaşır suyu karıştırdı. Apartman komşuları ile birlikte sohbet ederek aracının içi ve dışını yıkadı.

SERUM TAKILDI

Öğle saatlerini aracını yıkayan Mesut Saygın, komşuları ile birlikte apartmanın bahçesinde kahve içtiği sırada uykusunun geldiğini söyleyip dairesine gitti. İkindiye doğru fenalaşınca yakındaki özel hastaneye gitti. Burada kendisine serum verilen Saygın, akşam evine geldi. Durumu kötüye giden otomobil ustası eşi Ayşe Saygın'a "Ben fenalaşıyorum" diyerek yeniden uzandı. Eşi hemen ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Ardından gündüz serum aldığı özel hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HER ZAMAN KULLANILIYORDU

Mesut Saygın'ın ölüm nedeni için cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşadıklarına inanmak istemeyen eşi Ayşe Saygın, "Aracını yıkarken her zaman çamaşır suyu kullanıyordu. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Hala şok içindeyiz." dedi. Otopsisinin ardından Mesut Saygın'ın cenazesi memleketi Aydın'a gönderildi.