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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:31

Özel çocuklardan “parmak ısırtan” lezzetler

ABBAS ÇAKAR
Özel çocuklardan “parmak ısırtan” lezzetler

Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yemek atölyesinin kapılarını “Özel Çocuklar” için açtı. etkinlikleri kapsamında atölyede ‘cup cake’ yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yemek atölyesinin kapılarını "Özel Çocuklar" için açtı. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında atölyede 'cup cake' yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) "Özel Çocuklar"ı misafir etti. Yemek atölyesinde "Cup Cake" yapma etkinliği düzenlenerek, Özel Çocuklara kek yapmanın incelikleri öğretildi. Etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katılarak yapılan "cup cake"leri tattı. Gösterişle Özel Çocuklardan övgü ile bahsederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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Özel çocuklardan “parmak ısırtan” lezzetler
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