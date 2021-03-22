Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanını yaşarken bayram tarihleri merak ediliyor. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de tatil planlarını yapmak için fırsat olarak değerlendirilen bu önemli tarihler yoğun ilgi görüyor. Takvime göre tarihlerin de belli olması ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini buna göre gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takviminde Ramazan Bayramı tarihi yer alıyor.
Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı tarihi milyonların gündemine geliyor. Son olarak yayınlanan dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi şöyle;
Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı 1.gün 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam âleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.
Ramazan ayı ile birlikte rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artar. Birlik ve beraberlik duyguları pekişir. Saygı, sevgi, sabır ve kardeşlik güç kazanır.