Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanını yaşarken bayram tarihleri merak ediliyor. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de tatil planlarını yapmak için fırsat olarak değerlendirilen bu önemli tarihler yoğun ilgi görüyor. Takvime göre tarihlerin de belli olması ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini buna göre gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takviminde Ramazan Bayramı tarihi yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı tarihi milyonların gündemine geliyor. Son olarak yayınlanan dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi şöyle;