Restorandaki cep telefonu hırsızlarını kamera ele verdi

İstanbul'daki restorantlarda cep telefonu hırsızlıklarının artması üzerine Emniyet müdürlüğü güvenlik kamera kayıtları ile hırsızları kıskıvrak ele geçiriyor. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri Şişli'de bir restoranda yemek yiyen şahısın telefonu çalan hırsız S.K. yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.





Şişli'de 16 Mart Salı günü bir restoranda yemek yiyen Z.K isimli şahısın cep telefonu çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.K., isimli şahıs görevlilerimiz tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında mağdur şahıs Z.K.,'ye ait cep telefonu ve çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu daha ele geçirildi. Şahsın başka yerde hırsızlık yaparken ki görüntüsü kameraya yansıdı.





Yapılan araştırmalarda şahsın üzerinde bulunan cep telefonlarının farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden çalındığı tespit edilmiş olup, cep telefonları sahiplerine ulaşıldı.



Emniyette işlemleri biten şahıs, 17 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.