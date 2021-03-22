Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Adiyaman valiliğinden yapılan açıklamada; Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21 Mart 2021 günü icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında M.K. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine şahsın üzerinde ve aracında yapılan kontroller neticesinde; 1 adet kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam etmektedir." şeklinde ifade edildi