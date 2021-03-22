Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? - Sabah Namazı Tesbihatı Yapılışı

İslamın beş şartından birisi de namaz kılmaktır. Sabah namazı ise farz olan beş vakit ve Cuma namazı gibi bu grupta yer alır. Sabah ezanının ardından kılınan bu namaz diğer vakitlere göre daha zahmetlidir. Erken saatte uykusunu yarıda bırakıp sabah namazını eda edenler için ise hadis kaynaklarında önemli bilgiler bulunur. Sabah namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazı tesbihatı yapılışına bu başlık altında yer verdik.

SABAH NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

Sabah namazının kılınışının ardından tesbihat yapılması da önemlidir. Sabah namazı tesbihatı şöyle;

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

SABAH NAMAZI KAÇ REKÂTTAN OLUŞUR?

Farz namazları arasında yer alan sabah namazı diğer vakit namazlarından daha az rekâta sahiptir. Günün en erken saatte okunan ezanın ardından kılınan sabah namazı dört rekâttan oluşur. Öncelikle iki rekât sünnet kılınır, sonrasında ise iki rekât farz kılınır. Akşam namazının haricinde tüm vakit namazlarında öncelikle sünnet kılınmaktadır.

SABAH NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)