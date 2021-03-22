Sağlık Bakanlığı'ndan 3 il için kritik uyarı! Yüzde 42 artış var





Kentte koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 457 bin 739 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 60 bin 202 kişi pozitif çıktı. Halen evde ve hastanede toplam 1717 kişinin tedavi edildiği kentte bugüne kadar 57 bin 711 koronavirüsü atlatarak, iyileşti.