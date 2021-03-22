Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili ile görüştü

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy ile makamında görüşen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İlçede yapılması muhtemel projeler ve Covid-19 ile mücadelede ilin düşük riskli il olmasına yapmış olduğu katkıdan dolayı İdil Sivil Toplum Kuruluşları adında bir plaket takdim etti.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy ile yaptığı görüşmede kısa bir açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın; "İlçede gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gerek Doğalgaz, gerekse imar revizyonu ve inşaat izni gibi yatırımları çok önemli görüyor, tebrik ediyoruz. Şehrin geleceğine yönelik özellikle yapılan imar revizyonundan kat sayısının artırılması gibi hizmetleri çok önemli görüyor ve Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Yapmış olduğu ziyaretten dolayı İdil'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri adına Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın'a teşekkür eden İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Refik Özsoy; "İdil 'de güzel bir birlikteliğe sahibiz. STK'larımızla da uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda İdil için çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Doğalgaz, çarşı merkezi sanat sokağının yeni taşlarla döşenmesi, aşağı mahallenin parke taşlarıyla döşenmesi, Sanayi Sitesinin temelinin atımı için resmi girişimlerin üç ay gibi süre zarfında biteceği ve önümüzdeki günlerde yapacağımız imar revizyonu ile kat sayısının artırılması ile idilli işadamlarının ilçede yatırım yapmalarına fırsat sağlamış olacağız." dedi.

Özsoy, "Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte istişareler yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek kapımız halkımıza ,tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve Oda başkanlarımıza sonuna kadar açıktır.İstişare ,fikir alışverişlerine her zaman ihtiyacımız var.Kimseyi kırmadan gönül belediyeciliğine devam ediyoruz." dedi.