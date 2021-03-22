Sakarya Büyükşehir’den su tasarrufu farkındalığı

Büyükşehir Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle su kaynaklarının verimli kullanılması ve su tasarrufu adına farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen çalışmada Sakaryalı vatandaşlar musluğun boşa akmasına izin vermedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi '22 Mart Dünya Su Günü' dolayısıyla suyun önemine ve tasarrufuna dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Millet Bahçesi'nde ki çeşmeye kurulan özel sistem ile musluk açık bırakılarak insanların vereceği tepki ölçüldü.

Gizli kameralarla çekilen farkındalık çalışmasında, Sakaryalı vatandaşlar suya olan hassasiyetini gösterdi. Duyarlı davranarak musluğu kapatan vatandaşlara Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili teşekkür mesajının bulunduğu 'Su Tasarrufu Sertifikası' ve çeşitli hediyeler takdim edildi.