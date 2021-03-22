Sakarya YADEM her zaman yaşlıların yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekipleri Yaşlılar gününde yaşlıları unutmadı. Ekipler yaşlılara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli noktalarda satışa sunduğu bal, fındık, çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra 'Her Eve Maske' sloganıyla üretip dağıttığı maskelerinde içinde bulunduğu hijyen paketlerini yaşlılara ulaştırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi ekipleri çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda kayıtlı bin yaşlıya hizmet ulaştırdı. Yaşlı vatandaşların fatura ödemeleri, market alışverişi, ilaç alımlarını, hastane refakati ve maaş çekimi hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ekipler ayrıca evde kaldıkları süre boyunca yaşlıları sık sık arıyor ve yaşlılara psikolojik destek sağlıyor.