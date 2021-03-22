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Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:28

YADEM her zaman yaşlıların yanında

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya YADEM her zaman yaşlıların yanında

Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri 18-24 Mart yaşlılar haftasında 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı. YADEM’e kayıtlı yaşlılara Sakarya’nın yöresel ürünlerinin ve hijyen paketlerinin bulunduğu ürünleri hediye eden ekipler eli öpülesi yaşlılarımızın yanında oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekipleri Yaşlılar gününde yaşlıları unutmadı. Ekipler yaşlılara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli noktalarda satışa sunduğu bal, fındık, çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra 'Her Eve Maske' sloganıyla üretip dağıttığı maskelerinde içinde bulunduğu hijyen paketlerini yaşlılara ulaştırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi ekipleri çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda kayıtlı bin yaşlıya hizmet ulaştırdı. Yaşlı vatandaşların fatura ödemeleri, market alışverişi, ilaç alımlarını, hastane refakati ve maaş çekimi hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Ekipler ayrıca evde kaldıkları süre boyunca yaşlıları sık sık arıyor ve yaşlılara psikolojik destek sağlıyor.

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Sakarya YADEM her zaman yaşlıların yanında
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