Sakarya’da anne ile oğlu ölü bulundu

Kahreden olay Kaynarca'nın Karamanlar Yukarısarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 76 yaşındaki Nurten Maray ile görme engelli oğlu 45 yaşındaki Yavuz Maray'dan haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma içeriye girdiğinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kaynarca Cumhuriyet Savcılığı'na haber veren jandarma, evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Tek katlı evde yapılan ilk incelemede anne ile oğlunun evde yanan kömür sobasından çıkan karbonmonaksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Kaynarca Belediyesi personeli Erol Manay'ın annesi ve kardeşi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.