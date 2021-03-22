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Giriş Tarihi: 22.3.2021 21:51

’da kız öğrenci apartında yangın

İHA
Sakarya’da kız öğrenci apartında yangın

’nın ilçesinde bir kız öğrenci apartında ocakta unutulan yağın alev alması neticesinde yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın ksa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci apartında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ocakta unutulan yağın alev alması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi Feza Sokak'ta bulunan kız öğrenci evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan bir apartın 2'nci katında ocakta unutulan kızgın yağ alev aldı. Alevlerin yükselmesi ile daire yanmaya başlarken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan yangın ksa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairenin mutfak kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.
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Sakarya’da kız öğrenci apartında yangın
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