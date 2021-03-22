Sakarya’da kumar baskını

Sakarya'nın Karasu İlçesi Yalı Mahallesi'nde kumarhaneye dönüştürülen çatı katına yapılan baskında, para karşılığı oyun oynayan 11 kişiye toplam 34 bin lira 650 TL para cezası kesldi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi 121. Sokak üzerinde bulunan bir ikametin kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti.

Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan baskında, ikamet adresinin umuma açık işletmeye dönüştürüldüğü belirlendi. Adreste para karşılığı oyun oynatıldığını belirleyen ekipler, pandemi kurallarına uymayan 11 şahsa toplam 34 bin 650 lira idari para cezası keserek adli işlem uyguladı.

İki gün öncede Karasu İlçesi Yalı Mahallesi'nde kumarhaneye çevrilen bir eve polis baskın yapmıştı. Polisin baskın yaptığı adreste 16 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza uygulanmış, ayrıca 16 kişi hakkında, adli işlem başlatılmıştı.